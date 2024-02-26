11 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 26 شباط

11 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 26 شباط

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان

قتل عنصر من هيئة تحرير الشام،جراء قصف مدفعي لقوات النظام استهدف أطراف قرية كفرتعال في ريف حلب الغربي

استشهد مواطن جراء استهداف قوات النظام بصاروخ “م.د” مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي.

قتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على محور الملاجة بريف إدلب الجنوبي.

قتل مواطن إثر قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار عليه بعد اقتحام منزله في قرية الشيخ يوسف بريف إدلب الغربي.

قتلت سيدة في مدينة الأتارب إثر قيام زوجها بضربها على رأسها بأداة صلبة لأسباب مجهولة ثم لاذ بالفرار لجهة مجهولة.

استشهد مواطنين اثنين، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” أثناء بحثهم عن الكمأة جنوب المنطقة الأثرية في بادية الرصافة بريف الرقة الغربي.

فارق مواطن حياته متأثراً بجراحه، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في محيط منطقة البلعاس بريف سلمية الشرقي شرق حماة.

قتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص عناصر هيئة تحرير الشام على جبهة كفربطيخ جنوب إدلب.

فارق طفلان حياتهما،نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في منطقة السكرية داخل مدينة البوكمال بريف دير الزور.