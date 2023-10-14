11 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 14 تشرين الأول

11 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 14 تشرين الأول

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان

استشهد شاب من قرية الجات ، بالرصاص، أثناء تواجده على خطوط التماس الفاصلة بين مناطق سيطرة قوات مجلس منبج العسكري ومناطق فصائل “الجيش الوطني” ، على محور القدور بريف منبج الغربي شرقي حلب.

قتل شخص متهم بأعمال السحر والشعوذة، جراء استهدافه بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين يعتقد أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، في بلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي.

استشهدت سيدة في بلدة إحسم بريف إدلب الجنوبي، نتيجة غارات جوية شنتها الطائرات الحربية الروسية.

فارق عنصر من قوات النظام حياته متأثراً بجراحه، نتيجة قصف بري نفذته القوات التركية على قرية الشيخ عيسى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام السوري في ريف حلب الشمالي.

قتل عنصر من الجبهة الشامية، نتيجة اندلاع اشتباكات مسلحة بين مجموعتين من الجبهة الشامية في قرية تليل الشام بريف إعزاز شمالي حلب

قتل عنصران من “قسد”، إثر استهداف عربة كانت تقلهم، بعبوة ناسفة زرعها عناصر يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، عند أطراف بلدة الكبر بريف ديرالزور الغربي.

عثر أهالي على جثة مواطن مقتولا داخل منزله في بلدة النشابية بمحافظة ريف دمشق على يد أحد أبنائه خنقا إثر خلافات عائلية.

فارق مواطن حياته متأثرا بجراحه التي أصيب بها اليوم إثر تعرضه لإطلاق نار على الطريق الواصل بين بلدة الغارية والمسيفرة، أثناء اعتقاله من دورية تابعة للمخابرات الجوية.

قتل عنصران من قوات النظام بالاستهدافات المباشرة مع عناصر هيئة تحرير الشام، أحدهما قتل على محور الفوج 46 في ريف حلب الغربي، والآخر على محور بسهل الغاب بريف حماة.