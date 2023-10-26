11 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 26 تشرين الأول

11 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 26 تشرين الأول

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان

استشهد 4 مدنيين بينهم سيدة ، جراء قصف مدفعي نفذته قوات النظام، استهدف أحياء سكنية بمدينة إدلب.

استشهد 4 أشخاص بينهم سيدتين جراء إلقاء طائرة مسيرة قنبلتين على منازل في بلدة الربيعة بريف حماة الغربي.

قتل شاب يعمل كحارس لمرزعة بالقرب من مدينة إنخل بريف درعا على طريق جرابا، جراء اشتباكه مع مجموعة من المسلحين المجهولين الذين حاولوا سرقة المزرعة.

قتل عنصر من هيئة تحرير الشام، بقصف لقوات النظام استهدف محيط قرية كفرتعال بريف حلب الغربي.

استشهد نازح من مدينة حمص، بقصف مدفعي لقوات النظام، على الأحياء السكنية في مدينة إدلب