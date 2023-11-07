11 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 7 تشرين الثاني

11 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 7 تشرين الثاني

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان

قتل 4 عناصر من لواء “عثمان بن عفان” التابع لهيئة تحرير الشام جراء قصف متبادل بين “الهيئة” وقوات النظام على محور الكبية بجبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

قتل شاب من أبناء عشيرة النعيم، خلال اشتباكات جرت بين مجموعة من المهربين على أوتوستراد حمص – طرطوس.

استشهد مواطن، نتيجة قصف قوات النظام لأحياء سكنية ببلدة تفتناز بريف إدلب.

قتل عنصر من قوات النظام جراء استهداف هيئة تحرير الشام بصاروخ “م.د”، حراري لموقع لقوات النظام على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي

قتل شاب على يد والده على خلفية مشاجرة بينهم، بسبب أجار محل مشترك، ولاذ بعدها الأب بالفرار إلى جهة مجهولة، في بلدة المحميدة بريف دير الزور الغربي

قتل عنصران من قوات النظام، إثر استهداف عربتهما بعبوة ناسفة، زرعها مسلحون مجهولون، يرجح تبعيتهم لخلايا”داعش”، وذلك في بادية خناصر بريف حلب الجنوبي.

قتل طفل جراء طعنه بسلاح أبيض في قلبيه جراء مشاجرة مع احد اقربائه في أثناء عملهم في الذرة الصفراء في بلدة الكرامة بريف الرقة الشرقي.