11 قتيلًا من “الأوزبك” وقوات النظام في عملية انغماسية واستهدافات متبادلة على محاور ريف إدلب

11 قتيلًا من “الأوزبك” وقوات النظام في عملية انغماسية واستهدافات متبادلة على محاور ريف إدلب

قُتل 10 عناصر من قوات النظام والجهاديين “الأوزبك” على جبهات ريف إدلب، حيث تأكد مقتل 4 عناصر من جنسية أوزبكية، خلال عملية تسلل نفذوها على مواقع قوات النظام بمحور حنتوتين في ريف معرة النعمان جنوبي إدلب، فيما وثق نشطاء المرصد السوري مقتل 6 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها خلال التصدي للمسلحين الأوزبك.

وفي سياق منفصل، قتل عنصر من قوات النظام قنصًا برصاص الفصائل على محور قرية كفرموس بجبل شحشبو جنوب إدلب.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل ساعات عملية انغماسية للمقاتلين الجهاديين “الأوزبك” في الريف الإدلبي، حيث تسلل عناصر أوزبك إلى مواقع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في محور حنتوتين بريف إدلب فجر اليوم الجمعة.

ورصد المرصد السوري قصفًا مكثفًا نفذته قوات النظام على قرية بينين و حرشها جنوب إدلب، كما قصفت بقذائف المدفعية الثقيلة قرى حميمات والصحن وقليدين بسهل الغاب شمال غرب محافظة حماة.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في منطقة خفض التصعيد قد رصدوا، صباح اليوم، بأن الفصائل قصفت مواقع لقوات النظام على محور كفرنوران بريف حلب الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية.