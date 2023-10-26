12جريحا مدنيا بقصف بري لقوات النظام على مدينة إدلب.. وهيئة تحرير الشام تستهدف تجمعات قوات النظام في سراقب وجورين

أصيب 12 مواطن بجروح بينهم ناشط إعلامي حالته خطيرة، نتيجة بري نفذته قوات النظام على أحياء سكنية بمدينة إدلب.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصر من هيئة تحرير الشام، بقصف قوات النظام استهدف محيط قرية كفرتعال بريف حلب الغربي.

وقصفت قوات النظام بنحو 100 قذيفة محور الفطيرة بريف إدلب.

وبالتوازي مع قصف المناطق السكنية، استهدفت هيئة تحرير الشام بالمدفعية والصواريخ تجمعات قوات النظام في سراقب قرب تقاطع طريقي “m4″ و”m5” بريف إدلب، ومناطق في ناحية جورين بريف حماة، فيما قصفت قوات النظام مدينة سرمين ومحيطها دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وقصفت قوات النظام بعشرات القذائف الصاروخية، مدينة إدلب، حيث سقطت القذائف على أحياء القصور ووادي النسيم وحي الثورة ومساكن المعلمين والشيخ ثلث، واستهدفت فصائل “الفتح المبين” بالصواريخ، فرع الأمن العسكري داخل مدينة خان شيخون بريف إدلب الخاضع لنفوذ النظام السوري، مما أدى إلى إصابة المبنى بشكل مباشر، وذلك ردا على استهداف مدينة إدلب واستشهاد المدنيين.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام بقذائف المدفعية حرش بينين ومحيط قريتي الفطيرة و”حميمات” وبلدة كنصفرة بريف إدلب.

وغادر وفد من الأمم المتحدة، ظهر اليوم، مدينة سرمين بريف إدلب، نتيجة سقوط قذائف أطلقتها قوات النظام على بعد مئات الأمتار من مكان تواجدهم في المدينة، حيث كان الوفد في جولة في مدينة سرمين وبلدة النيرب قرب مدينة سراقب التي تسيطر عليها قوات النظام.

وسقطت 3 قذائف صاروخية أطلقها هيئة تحرير الشام على قرية ناعور شطحة بمنطقة سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد 4 بينهم سيدة، نتيجة قصف مدفعي نفذته قوات النظام على الأحياء السكنية في مدينة إدلب.

وردا على ذلك، استهدفت هيئة “تحرير الشام” براجمات الصواريخ، مدينة القرداحة مسقط رأس النظام، بالإضافة إلى بلدة شطحة بسهل الغاب غرب حماة.

وفي سياق القصف المتبادل، قصفت المدفعية التركية نقاط تمركز قوات النظام في مدينة سراقب ومحيطها.

وبذلك، يرتفع إلى 534 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 344 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 237 من العسكريين و 180 من المدنيين بينهم 42 طفل و18 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 91 من المدنيين بينهم 12 سيدة و36 طفل وعنصر بالدفاع المدني بقصف بري لقوات النظام

– 337 عنصر من قوات النظام بينهم 22 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 79 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 13 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– 5 من الجبهة الوطنية للتحرير.