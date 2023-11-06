12قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في تشرين الثاني

12قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في تشرين الثاني

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان

قتل شاب جراء اندلاع اشتباكات متقطعة بين عائلتين من مدينة السفيرة على خلفية ثأر قديم، وذلك في قرية ترحين بريف حلب الشمالي.

اغتال مسلحون مجهولون بالرصاص المباشر، ضابط صف ينحدر من بلدة التواني في منطقة القلمون بريف دمشق، على الطريق الواصل بين بلدة حلا وبلدة التواني.

استشهد طفل، إثر تجدد الاشتباكات بين عائلتين من أبناء عمومة في بلدة الكشكية بريف دير الزور الشرقي.

استشهد طفل ووالدته في بلدة الحوايج بريف دير الزور الشرقي، نتيجة سقوط قذائف مدفعية، تزامنا مع اشتباكات على ضفتي الفرات بين قوات قسد وقوات النظام.

قتل مواطن طعناً بسلاح أبيض أمام منزله في مدينة سلقين بريف إدلب من قبل مجهولين، دون معرفة الأسباب

استشهد مواطنان، نتيجة قصف نفذته قوات سوريا الديمقراطية بعشرات القذائف على مدينة الميادين ردا على استهداف قوات النظام لنقاطها.

قتل عنصر من قوات النظام ، في الاستهدافات المتبادلة بين قوات لنظام من جهة، وفصائل غرفة عمليات “”الفتح المبين”” من جهة أخرى على محور الملاجة بريف إدلب الجنوبي.

عثر أهالي على جثة شابة في العقد الثاني من العمر، وهي من أهالي قرية الغرة التابعة لناحية تل تمر شمال الحسكة وقد قتلت في ظروف غامضة.

لقي طفل حتفه في مدينة اللاذقية نتيجة تعرضه للضرب بشكل مستمر وضربه بالعصا ولمدة تجاوزت العام على يد والده بتحريض من الزوجة

قتل عنصر من قوات النظام برصاص عناصر “هيئة تحرير الشام” على محور قبتان الجبل غربي حلب