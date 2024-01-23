12 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 23 كانون الثاني

12 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 23 كانون الثاني

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

استشهد مدني، في اشتباكات بين أفراد مجموعة مسلحة من جهة، واللواء الثامن واللجنة المركزية من جهة أخرى في بلدة اليادودة بريف درعا الغربي.

قتل تاجر مخدرات، في عملية مداهمة نفذتها اللجنة المركزية التابعة للنظام، في مدينة داعل بريف درعا الغربي.

قتل يافع يبلغ من العمر 15 عاماً، إثر تعرضه لطلق ناري، بظروف غامضة في مدينة السويداء

قتل اثنان من الميليشيات التابعة لإيران من جنسيات غير سورية، جراء استهداف جوي من قبل طيران حربي يرجح أنه أميركي استهدف شاحنة بأطراف السيال التابعة للبوكمال في ريف دير الزور الشرقي.

قتل 6 من المهربين في اشتباكات متقطعة دارت بينهم وبين الجيش الأردني، في المنطقة الواقعة بين بلدتي الأكيدر ونصيب جنوب شرقي درعا على الحدود السورية -الأردنية.

استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص المباشر مواطنا في بلدة معربة شرقي درعا، مما أدى لمقتله على الفور.