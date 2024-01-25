12 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 25 كانون الثاني

12 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 25 كانون الثاني

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

استشهد طفلان، جراء انفجار جسم متفجر من مخلفات الحرب في بلدة اوتايا بريف دمشق الشرقي.

قتل عنصر من فرع أمن الدول، في اشتباكات عنيفة دارت بين مجموعة تجار ومروجي المخدرات مع عناصر دورية تابعة لفرع أمن الدولة، في منطقة القوس دخلة النواقير في مدينة جرمانا بريف دمشق.

استشهد طفل جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في بلدة الجرذي في ريف دير الزور الشرقي.

قتل عنصر من “فيلق القدس”، نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، زرعه تنظيم “الدولة الإسلامية”، بسيارة عسكرية على طريق أثريا- خناصر في بادية حلب.

قتل مواطن يعمل لصالح الأمن العسكري، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين بعد أن اقتحموا منزله في بلدة ديرمقرن بمنطقة وادي بردى بريف دمشق.

قتل مواطن، نتيجة شجار بين شابين تطور إلى اشتباك مسلح في بلدة قمحانة بريف حماة.

قتل 3 عناصر من الجنسية السورية من عناصر الفوج 47 التابع للميليشيات الإيرانية، جراء استهداف الطيران الحربي التابع لقوات “التحالف الدولي”، مستودعا للأسلحة والذخائر في منطقة الصناعة بمحيط مدينة البوكمال شرقي دير الزور .

قتل شخص من مهجري مدينة ديرالزور، بالرصاص المباشر، إثر محاولته فض مشاجرة اندلعت بين عائلتين في مخيم الريان بقرية شمارين شمال حلب.

فارقت مواطنة حياتها في أحد مشافي العاصمة دمشق إثر إصابتها بجروح بليغة نتيجة انفجار قنبلة يدوية داخل منزلها بقرية الطيبة شرقي مدينة السويداء.