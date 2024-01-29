12 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 29 كانون الثاني

12 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 29 كانون الثاني

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان”

قتل 8 بينهم 3 من الجنسية السورية من العاملين مع الإيرانيين أحدهم مرافق لضابط في “الحرس الثوري الإيراني”. و 2 من حزب الله اللبناني وآخرين مجهولي الهوية، بقصف إسرائيلي استهدف منطقة السيدة زينب.

فارق الحياة معتقل في سجن الشرطة العسكرية بمدينة إعزاز بريف حلب، إثر إصابته بـ”نوبة قلبية” نتيجة الضغوط النفسية التي مر بها داخل السجن.

استشهد شاب، تحت وطأة التعذيب في أحد سجون النظام في مدينة حمص، بعد اعتقال دام لسنوات، ويشار إلى أن الشاب ينحدر من مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي.

قتل شخص إثر اندلاع اشتباكات مسلحة بين عائلتين في مدينة تلبيسة بريف حمص على إثر قضية ثأر قديم بين العائلتين.

قتل عنصر من قسد إثر استهداف مسلحين من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” دورية لقوات سوريا الديمقراطية في بلدة الحوايج بمنطقة ذيبان بريف ديرالزور.