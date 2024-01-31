12 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 31 كانون الثاني

12 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 31 كانون الثاني

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان

أعدم عنصران من قوات النظام ميدانياً، من قبل عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، حيث عثر على جثتيهما عند أطراف بلدة كباجب بريف دير الزور الجنوبي، وعليها آثار طلقات نارية.

قتل 6 عناصر من هيئة تحرير الشام، في هجوم طائرة مسيّرة انتحارية تابعة للميليشيات الإيرانية، استهدفت سيارة عسكرية تابعة لـ “الهيئة” بين بلدتي تفتناز ومعارة النعسان في ريف إدلب الشرقي.

قتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية، في هجوم نفذه مسلحون محليون، على مقر لـ”قسد” بالقرب من مدرسة “الرغيب” في بلدة حوايج ذيبان بريف دير الزور الشرقي.

قتل متزعم مجموعة مسلحة تابعة لكتائب البعث الرديفة لقوات النظام إثر استهدافه بالرصاص أمام منزله في شارع النهر بمدينة النبك بريف دمشق.

فارق مواطن حياته، متأثرا بجراحه التي أصيب بها نتيجة “عيار ناري نافذ في الرأس” من قبل مسلحين مجهولين عند دوار الشرطة العسكرية في مدينة السويداء.

قتل عنصر من ميليشيا “الدفاع الوطني”، إثر استهداف قوات سوريا الديمقراطية بالأسلحة الثقيلة مقرا للميليشيات في القورية بريف ديرالزور الشرقي