12 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 25 أيار

12 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 25 أيار

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان

قُتل مدني إثر اندلاع اقتتال بين عائلتين بالقرب من دوار الساعة في بلدة البصيرة بريف دير الزور الشرقي.

قُتل 3 عناصر من فصائل “الجيش الوطني” إثر عملية تسلل نفذتها قوات مجلس منبج العسكري على مواقع الجيش الوطني في الجهة المقابلة لمحور التوخار بريف منبج شرقي حلب.

قُتل عنصر من قوات النظام في هجوم لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” على مواقع النظام في بادية تدمر بريف حمص الشرقي.

قُتل عنصران من حزب الله اللبناني إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة وشاحنة لـ”حزب الله” اللبناني في محيط مدينة القصير بريف حمص.

قُتل ضابط في قوات النظام إثر انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة في شارع الإسكان بمنطقة المزة في دمشق.

قُتلت سيدة إثر استهدافها بالرصاص المباشر من قبل مسلحين مجهولين أثناء تواجدها على الطريق الواصل بين بلدة نامر ومدينة الحراك في ريف درعا الشرقي.

قُتل عنصر من قوات النظام قنصًا برصاص فصائل “الفتح المبين” على محور جوباس في ريف إدلب.

قُتل مواطن إثر استهدافه برصاص مباشر من قبل مسلحين من شعبة المخابرات العسكرية في مدينة الصنمين شمالي درعا.

قُتل شاب مدني برصاصة طائشة خرجت من سلاح صديقه الفردي، وذلك في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.