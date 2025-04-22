12 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في22 نيسان

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

أقدم مسلحون على تصفية 6 مواطنين، غالبيتهم من عائلة “ميدو” المتهمة بالتعاون مع النظام السابق، باستخدام مسدسات مزودة بكواتم صوت في منطقة الشيخ سعيد بمدينة حلب.

استُشهد شاب تحت وطأة التعذيب النفسي والجسدي بعد اعتقاله في سجون حكومة دمشق.

استُشهدت سيدة من بلدة كفرزيتا بريف حماة، بعد تعرضها لشظايا نتيجة انفجار قنبلة من مخلفات الحرب بالقرب من حاوية قمامة في مخيم الكرامة بريف إدلب.

قُتل الطبيب حسام الضرير، برصاص مسلحين في عملية “تصفية”، إثر اقتحامهم عيادته الواقعة في منطقة سيف الدولة بمدينة حلب.

استُشهدت سيدة إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بسيارة كانت تقل مدنيين من أبناء قرية صلبا في منطقة مربط الحصان التابعة لريف تدمر الشرقي.

قُتل شاب من عشيرة “الحديدين” خلال اقتتال نشب بين الأخيرة وأفراد من عشيرة “الوهب” على خلفية خلافات بين الطرفين، في بادية الرصافة بالرقة.

قُتل مواطن من الطائفة العلوية بعد قيام مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية بإطلاق النار عليه عند مفرق ضاحية الوليد، شارع مساكن الشرطة، مقابل كافيه تروبيكانا في حمص.