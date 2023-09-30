12 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 30 أيلول

12 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 30 أيلول

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

قتل عنصرين من تنظيم “الدولة الإسلامية” نتيجة الاشتباك مع قوات النظام في بادية دير الزور.

قتل عنصر يتبع لمجموعة محلية تابعة لقوات النظام، متأثرا بجراح أصيب بها، إثر انفجار عبوة ناسفة، في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي.

قتل عنصران من قوات النظام قنصاً برصاص لواء أبي بكر الصديق التابع لهيئة تحرير الشام على محور الملاجة بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي .

قتل شاب بإلقائه من الطابق الرابع من قبل عناصر من مليشيا الدفاع الوطني في حي الجورة بمدينة دير الزور، بسبب مقاومة الشاب لهم، ومنعهم من سرقة جواله.

قتل ضابط بقوات النظام طبيب وزوجته وابنتهما التي هي طليقة الضابط بإطلاق النار عليهم في قرية حورات عمورين بريف حماة.

قتل عنصر من قوات النظام إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب قرب حقل غاز الزملة وهو نقطة عسكرية جنوب غربي الرقة.

قتل رئيس المجلس المحلي في قرية الحوايج بريف دير الزور جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين يرجح انتماؤهم لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.