12 منظمة إنسانية تعلق عملها في مخيم واشوكاني بريف الحسكة بسبب التصعيد التركي.. والأهالي يطالبون بإبعاد المخيمات عن مناطق الصراع

12 منظمة إنسانية تعلق عملها في مخيم واشوكاني بريف الحسكة بسبب التصعيد التركي.. والأهالي يطالبون بإبعاد المخيمات عن مناطق الصراع

محافظة الحسكة: علقت منظمات إنسانية أعمالها في مخيم واشو كاني في ريف الحسكة، احتجاجا على تعرض المخيم لضربات جوية من قبل سلاج الجو التركي.

وبلغ عدد المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في المخيم 12 اتخذت قرار تعليق أعمالها بعد التصعيد التركي الكبير على المنطقة.

واستهدف الطائرات التركية بـ 3 صواريخ شديد الانفجار موقعاً بالقرب من المخيم، الذي يضم نحو 16 ألف نازح.

ويتخوف نازحو رأس العين/ سري كانية من استمرار القصف الجوي التركي، وتعليق المنظمات الإنسانية عملها جراء القصف.

ووفقا لمصدر خاص من داخل المخيم، فإن الاستهداف لمحيط مخيم واشوكاني، سبب حالة من القلق والهلع لدى قاطنيه وخاصة الأطفال وكبار السن.

ويطالب أهالي المخيم الجهات الدولية بإبعاد المخيمات عن مناطق الصراع، بعد نزوحهم القسري خلال عام 2019 من العملية التركية.

وتشهد مدينة الحسكة وريفها تصعيدا تركيا لافتا، من قبل سلاح الجو التركي، بعد تصريحات وزير الخارجية التركية حقان فيدان باستهداف البنى التحتية والمنشآت ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية التي تأوي خيمات للنازحين من مختلف مناطق سورية