13 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 19 شباط

13 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 19 شباط

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

قتل شاب، نتيجة شجار مع أشخاص آخرين في جديدة عرطوز بريف دمشق.

قتل عنصران من قوات النظام إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات “التنظيم” بالقرب من سد وادي الأبيض الواقع شمالي مدينة تدمر بريف حمص الشرقي.

قتل ضابط في قوات النظام، وعنصر من ميليشيا الدفاع الوطني، في هجومين منفصلين لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” على محوري السخنة وتدمر بريف حمص الشرقي.

قتل عنصران من “هيئة تحرير الشام” جراء استهدافهما بصاروخ حراري موجه مصدره قوات النظام، في قرية بينين بمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

قتل عنصران من فصيل السلطان مراد إثر اشتباكات مسلحة عنيفة بين الأخيرة وقوات “مجلس منبج العسكري” ، على محور قرية الصيادة شرقي حلب.

قتل 3 عناصر من هيئة تحرير الشام، في هجمات متفرقة لطائرات مسيرة انتحارية انطلقت من مناطق النظام استهدفت مواقع في ريفي إدلب وحماة.

قتل طفل يبلغ من العمر 15 عاماً في هجوم لمسلحين على منزله في حي المشيرفة بمدينة الحسكة.