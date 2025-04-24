13 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 23 نيسان

13 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 23 نيسان

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

استشهدت 3 نساء ورجل، نتيجة انفجار لغم من مخلفات الحرب بسيارة تحمل مدنيين في قرية عرب حسن بريف مدينة منبج.

قُتل مواطن برصاص مسلحين مجهولين بعد اختطافه من منزله في ضاحية الأسد على أطراف مدينة حرستا بريف دمشق.

قُتل مواطن ستيني في مدينة إدلب برصاص مسلحين مجهولين عند صلاة الفجر، فيما يبدو أنها عملية تصفية.

قُتل مواطن بعد قيام مسلحين مجهولين بالاعتداء عليه بأخمص البندقية على رأسه ضمن محله لبيع التمديدات الصحية في حي جب الجندلي في مدينة حمص.

قُتل عنصر يعمل ضمن فرقة الهندسة التابعة لـ”الجيش الوطني” جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، أثناء تفكيكه في قرية أم الحوش بريف حلب الشمالي.

قضت سيدة حتفها جراء استهدافها برفقة رجل على يد مسلحين مجهولين كانا يستقلان دراجة نارية، في شارع مساكن الشرطة مقابل كافيه تروبيكانا في مدينة حمص.

قُتل مواطن وزوجته وشقيقه بعد قيام مسلحين مجهولين برمي قنبلة يدوية على منزل في الشارع 18 في حي كرم الزيتون بحمص، ثم تبعه إطلاق رصاص من أسلحة رشاشة.

أقدم مواطن على رمي زوجته الثلاثينية من شرفة بناء في الطابق السادس، إثر خلافٍ حاد بينهما في حي الوحدة في جرمانا، بريف دمشق.