13 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 4 تشرين الثاني

13 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 4 تشرين الثاني

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان

استشهدت سيدة جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بالقرب من قرية المحسنلي بريف منبج بريف حلب الشرقي.

قتل مواطن نتيجة إصابته بطلق ناري طائش خلال المناوشات بين “قسد” وقوات النظام في بلدة القورية شرقي دير الزور.

فارق عنصر من قوات النظام حياته، متأثرا بجراحه التي أصيب بها إثر الاشتباكات بين قوات النظام والفصائل الجهادية والإسلامية،على محور الملاجة بريف إدلب الجنوبي.

قتل 6 أشخاص إثر اندلاع اشتباكات عنيفة بين عائلتين على خلفة قضية ثأر بمدينة جاسم بريف درعا.

قتل قيادي في مجموعة محلية مسلحة تعمل لصالح المخابرات الجوية، إثر عميلة اغتيال بعد زرع مسلحين مجهولين، لعبوة ناسفة سامه داخل مقره بحي الجورة في مدينة دير الزور.

قتل شاب جراء استهدافه بالرصاص بشكل مباشر من قبل عناصر قوات النظام المتمركزين في حاجز مملوك في محيط بلدة زاكية بريف دمشق

لقي مساعد قائد لمجموعة محلية تعمل لصالح المخابرات الجوية مصرعه متاثراً بجراحه جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحين مجهولين في مقر القيادي بحي الجورة بمدينة دير الزور.

قتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص هيئة تحرير الشام على محور ترنبة بريف إدلب الشرقي