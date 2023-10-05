138 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 5 تشرين الأول

138 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 5 تشرين الأول

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

استشهد 5 مدنيين من عائلة واحدة، بينهم 3 نساء جراء استهداف قوات النظام منتصف الليلة الماضية، منزلاً سكنيَّاً شمال بلدة كفرنوران غربي حلب.

قتل شخصان نتيجة استهداف طائرة تركية لسيارة أثناء تفقد نقطة الانشاءات قرب المشيرفة على طريق الدرباسية القديم بريف الحسكة.

قتل شخصان من عمال التحصينات العسكرية “الأنفاق” باستهداف مسيرة تركية لدراجة نارية كانا يستقلانها على طريق في قرية جلبية بريف عين العرب (كوباني).

استشهد مواطن نتيجة قصف قوات النظام على قرية الموزرة بجبل الزاوية، كما استشهد طفل بقصف قوات النظام على الأحياء السكنية في مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي.

قتل 6 أشخاص وأصيب 2 آخرين، باستهداف جوي نفذته طائرة مسيرة التركية على موقع عسكري في قرية تل حبش جنوب عامودا بريف القامشلي.

استشهد طفل، إثر استهداف، عناصر فصيل “هيئة تحرير الشام”، بالقذائف الصاروخية، قرية جورين بريف حماة الغربي.

استشهد 4 مدنيين بينهم 3 أطفال بقصف قوات النظام بالمدفعية الثقيلة سرمين وجسر الشغور وأطراف إدلب.

قتل 116 بينهم ما لا يقل عن 59 من الخريجين الجدد، و30 مدني من ضمنهم 18 سيدة وطفلة، إضافة لإصابة 120 بجراح بعضها خطيرة ما يرجح ارتفاع حصيلة القتلى.