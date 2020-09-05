14 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في شمال غرب سورية.. وارتفاع حالات الشفاء إلى 70 

سجلت السلطات الصحية، اليوم، 14 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، وهم: 8 إصابات في مدينة الباب بريف حلب، و6 إصابات في محافظة إدلب توزعت على 4 إصابات في مدينة إدلب وإصابة في مخيم قرب سرمدا وإصابة في قرية بابين في أريحا، وارتفعت حالات الشفاء في شمال غرب سورية إلى 70 حالة.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى اليوم ارتفع إلى 112 وهم: طبيبان كانا يقيمان في تركيا، و49 شخصا بينهم كوادر طبية في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام في إدلب وأجزاء من حلب وحماة واللاذقية، و61 مصابا في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب.

وكان المرصد السوري وثق، في آب الفائت، أول حالة وفاة لامرأة مسنة تحمل فيروس “كورونا” في بلدة الدانا بريف إدلب، وتوفيت حالة أخرى في بلدة صوران بريف حلب الشمالي.