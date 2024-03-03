14 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 3 آذار

14 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 3 آذار

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

قتل ضابط برتبة نقيب في قوات النظام، جراء استهداف سيارة عسكرية تابعة للواء 15، بعبوة ناسفة من قبل مسلحين مجهولين، في بلدة الفقيع بريف درعا الشمال.

عثر على جثث لـ 8 عناصر من ميليشيا الدفاع الوطني، قضوا برصاص خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على أطراف جبل البشري في بادية دير الزور الغربي.

قتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على محور مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي.

أقدم لاجئ عراقي الجنسية على قتل طليقته وزوجها السوريين، قبل أن يطلق النار على نفسه قرب قرية حلاوة على طريق سلوك.

قتل ضابط برتبة ملازم أول، إثر هجوم نفذه خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على مواقع تمركز لقوات النظام والمسلحين الموالين لها، بالقرب من مفرق الحمدانية-معدان شرق محافظة الرقة.

قتل صيدلاني في مكان عمله في مدينة الرستن بريف حمص، بعد أن اقتحمت عصابة مسلحة الصيدلية واطلقت النار عليه وسلب ما بحوزته.