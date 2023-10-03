14 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 3 تشرين الأول

14 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 3 تشرين الأول

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

قتل عنصران من ميليشيا “الدفاع الوطني”، إثر هجوم نفذه خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، على مواقع بالقرب من حقل “التيم النفطي” بريف ديرالزور الشرقي.

استشهد مدني، إثر هجوم مسلحين مجهولون يرجح أنهم من “المسلحين المحليين” بتفجير عبوة ناسفة تزامنا مع مرور سيارة قيادي في قسد في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.

قتل 6 عناصر من جنسية غير سورية، نتيجة قصف جوي يرجح بأنه إسرائيلي، استهدف3 مواقع للميليشيات الإيرانية بمنطقة الحميضة التابعة لمدينة البوكمال قرب الحدود السورية-العراقية.

قتل عنصر من قوات النظام، إثر اشتباك دارت يوم أمس بين الأخيرة من جهة، وبين خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة أخرى في بادية تدمر.

“قتل عنصر من قوى الأمن الداخلي “الأسايش”، نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون، بالقرب من دوار المطاحن في مدينة منبج شرقي حلب، ضمن مناطق نفوذ مجلس منبج العسكري.

قتل شخص مجهول الهوية نتيجة انفجار عبوة ناسفة بسيارة في حي غويران قرب جسر البيروتي بمدينة الحسكة ، في حين فرضت قوات سوريا الديمقراطية طوقاً أمنياً في مكان الحادثة.

قتل عنصران من قوات النظام إثر استهدافهم، برصاص قناص فصيل “لواء أبي بكر الصديق” ، التابع لـ هيئة تحرير الشام على محور الملاجة في ريف إدلب الجنوبي.