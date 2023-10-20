14 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 20 تشرين الأول

14 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 20 تشرين الأول

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

قتل عنصران من قوات سوريا الديمقراطية، إثر استهدافهما بالرصاص المباشر، في بلدة الصبحة شرقي ديرالزور، من قبل مسلحين يستقلون دراجة نارية.

قتل 4 عناصر من لواء أبو بكر الصديق التابع لهيئة تحرير الشام بشظايا قذائف مدفعية أطلقتها قوات النظام، على بلدة الفطيرة في جبل الزاوية بريف إدلب.

فارق شيخ عشيرة “البو شعبان” حياته متأثرا بحراح أطيب بها قبل قليل، في استهداف من قبل مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية، في قرية قباسين بريف الباب شرقي حلب.

قتل شاب لا ينتمي لأي جهة عسكرية، جراء استهدافه بالرصاص، من قبل مسلحين مجهولين في الحي الجنوبي بمدينة طفس بريف درعا الغربي.

قتل عنصر من قوات النظام، في عملية قنص من قبل فصائل “الفتح المبين” على محور قرية الملاجة بريف إدلب الجنوبي.

توفيت طفلة 10 سنوات متأثرة بإصابتها برصاصة طائشة يوم أمس ببلدة الكشكية بريف دير الزور الشرقي.

قتل عنصران من قوات النظام، إثر هجوم نفذه مسلحان يرجح تبعيتهما لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على موقع للنظام في بادية الخريطة بريف ديرالزور الغربي.

قتل عنصر من حزب الله اللبناني، إثر هجوم نفذه خلايا تنظيم دولة على مواقع النظام في منطقة السخنة ببادية حمص.

قتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية أمس جراء قصف مدفعي مصدره القوات التركية استهدف قرية زور مغارة بريف عين العرب (كوباني) شرقي حلب.