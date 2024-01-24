14 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 24 كانون الثاني

14 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 24 كانون الثاني

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

قتل عنصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” إثر هجوم شنه عناصر “التنظيم” على مواقع تابعة لقوات النظام، على الطريق الواصل بين المحطة 2 والمحطة 3 شرقي السخنة بريف حمص الشرقي.

قتل عنصران من الجنسية السورية يعملان في صفوف “فيلق القدس” الموالي لإيران جراء انفجار لغم أرضي زرعه تنظيم “الدولة الإسلامية” بسيارتهم العسكرية على طريق أثريا – خناصر في بادية حلب.

قتل 4 أشخاص جراء اندلاع اشتباكات بين عشيرتين في قرية حمرة بلاسم في منطقة الحمرات ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف الرقة الشرقي.

قتل سائق سيارة، نتيجة استهدفت مسيرة تركية، سيارة لقوى الأمن الداخلي على الطريق الواصلة بين القامشلي والحسكة.

استشهد عاملان من عمال “المقالع” الحجرية إثر انفجار “مادة معدة للتفجير تستخدم في المقالع الحجرية”، في قرية عبلة التابعة لمدينة الباب بريف حلب الشرقي.

أقدم مواطن على قتل شقيقه في بلدة شهبا بريف السويداء، رميا بالرصاص المباشر من بندقية حربية، بذريعة زواجها دون موافقة ذويها.

فارق مواطن حياته، نتيجة إطلاق نار عشوائي في إحدى حفلة “زفاف” ببلدة الجرذي الغربي في دير الزور.

قتل شخص وعنصر من فرع أمن الدولة خلال تبادل لإطلاق النار بين أحد المطلوبين ودورية لأمن الدولة بمنطقة القوس دخلة النوافير في مدينة جرمانا بريف دمشق.