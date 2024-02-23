14 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 23 شباط

14 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 23 شباط

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

فارق عنصر من “جيش الأحرار” حياته تحت وطأة التعذيب في معتقلات “الهيئة” بعد اعتقاله 8 أشهر بتهمة العمالة لـ”التحالف الدولي”.

قتل ضابط برتبة “رائد” نتيجة استهدافه بطلق ناري من قبل مسلحين مجهولين قرب قرية الفقيع في ريف درعا الشمالي.

قتل 6 مواطنين بينهم عنصر بقوات النظام، في هجوم لـ”التنظيم” على مجموعة من جامعي الكمأة، جنوب شرق جب الجراح بالقرب من قرية جب حبل بريف حمص الشرقي.

قتل عنصران من قوات النظام بهجوم لخلايا “التنظيم”، استهدف سيارة عسكرية تقلهم على طريق الرصافة-أثريا ضمن بادية الرقة السورية.

استشهد مواطن، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات “التنظيم” في محيط منطقة البلعاس بريف سلمية الشرقي شرق حماة.

قتل عنصر من قوات النظام برصاص قناص تابع لغرفة عمليات الفتح المبين على محور نحشبا شمال اللاذقية.

قتل عنصر من قوات النظام إثر استهداف عناصر هيئة تحرير الشام مواقع تحصنهم في سهل الغاب شمال غرب حماة.

فارقت طفلة حياتها متأثرة بجراحها، نتيجة طلق ناري طائش، في مدينة العشارة شرقي دير الزور.