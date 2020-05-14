لأسباب غير معلومة بعد.. الشرطة العسكرية الموالية لتركيا تعتقل 6 مواطنين من ناحية جنديرس

لأسباب غير معلومة بعد.. الشرطة العسكرية الموالية لتركيا تعتقل 6 مواطنين من ناحية جنديرس

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الشرطة العسكرية الموالية لتركيا، نفذت حملة دهم لمنازل المدنيين الكورد في قرية دير بلوك التابعة لناحية جنديرس في ريف عفرين.

وبحسب مصادر “المرصد السوري”، فإن الشرطة الموالية اعتقلت 6 مواطنين من منازلهم واقتادتهم إلى سجونها، دون توضيح أسباب ذلك.

وكان المرصد السوري قد نشر قبل أيام، أن عناصر تابعة لفصيل السلطان سليمان شاه “العمشات”، قامت بطرد عدد من أهالي بلدة “الشيخ حديد” من منازلهم ومحلاتهم التجارية والاستيلاء عليها، بغية تأجيرها والانتفاع من مردودها لصالح الفصيل.