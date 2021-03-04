15 آلية تركية محملة بالمعدات اللوجستية والعسكرية تدخل الأراضي السورية باتجاه النقاط التركية في إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، دخول رتل عسكري تركي من معبر كفرلوسين الحدودي شمالي إدلب، ويتألف الرتل من نحو 15 آلية محملة بالمعدات العسكرية واللوجستية، حيث توجه الرتل إلى النقاط التركية في ريف إدلب.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد في آذار/مارس الفائت، بلغ نحو 8350 آلية، بالإضافة لوجود نحو 10 آلاف جندي تركي داخل الأراضي السورية.

وبذلك أيضاً، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 11850 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.

ويشير المرصد السوري أن تعداد الآليات والجنود الأتراك قد يكون أقل أو أكثر من ذلك، نظراً لخروج ودخول آليات محملة بجنود ومعدات عسكرية ولوجستية بشكل فردي.