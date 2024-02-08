15 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 8 شباط

15 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 8 شباط

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

فارق مواطن ومواطنة الحياة متأثران بإصابتهما نتيجة طلق ناري طائش على خلفية اشتباك بين مجموعات مسلحة محلية في مدينة الصنمين بريف درعا.

قتل 3 عناصر من المجموعات المحلية الموالية للنظام، إثر اندلاع اشتباكات عنيفة بين مجموعتين مواليتين لأجهزة النظام الأمنية، في عدة أحياء بمدينة الصنمين بريف درعا.

قتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية، جراء استهدافه بطلقة نارية في الرأس من قبل خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في حي العزيزية بمدينة الحسكة.

لقي قيادي في قوى الأمن الداخلي “الأسايش” مصرعه، جراء هجوم نفذه شخص مسلح يرجح تبعيته لتنظيم “الدولة الإسلامية”، على مخفر لقوى الأمن الداخلي “الأسايش”، في بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي.

قتل مواطن جراء إطلاق النار عليه بشكل مباشر من قبل أشخاص من عائلة “المداح” بسبب قضية ثأر بينهم، في سوق الأغنام “الماكف” في مدينة العشارة بريف دير الزور الشرقي.

قتل شخص يعمل موظف في هيئة “الدفاع الذاتي” بالرصاص المباشر من قبل مسلحين مجهولين أثناء تواجده برفقة عائلته بالقرب من منزله بحي المفتي في مدينة الحسكة.

قتل عنصران من قوات النظام بعمليتين منفصلتين لعناصر هيئة تحرير الشام على محوري عين عيسى بجبل التركمان وتلة الملك في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

أقدم شخص على قتل ابنته في بلدة صيدا بريف درعا الشرقي، بإلقائها من سطح المنزل.

قتل شاب في قرية البريخية بريف الدريكيش بطرطوس، على يد أحد أقربائه عبر ضربه بأداة حادة (منجل) في منطقتي الرقبة والبطن.

فارق الحياة عنصر من قوات النظام يعمل لصالح شعبة المخابرات العسكرية، متأثراً بجراحه التي أصيب بها، إثر كمين نفذه مجهولين، قبل عدة أيام، في بلدة الجبة بريف دمشق.

فارق طفل حياته، متأثرا بإصابته نتيجة انفجار عبوة ناسفة، بالحي الغربي في مدينة الصنمين في الريف الشمالي من محافظة درعا.