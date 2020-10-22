15 قتيلاً بينهم مدني وأمني سابق في تنظيم “الدولة الإسلامية” وقادة جهاديين بقصف طائرة مسيرة لمأدبة عشاء قرب الحدود السورية-التركية 

قتل ما لا يقل عن 15 بينهم مدني على الأقل، وأمني سابق في تنظيم “الدولة الإسلامية” أنضم لصفوف هيئة تحرير الشام لاحقاً، وآخرين قادة في هيئة تحرير الشام.

كما جرح آخرين في استهداف طائرة مسيرة يرجح أنها لـ”التحالف الدولي” استهدفت مأدبة عشاء، في قرية جكارة بريف سلقين قرب الحدود السورية-التركية.

وكان المرصد السوري، رصد قبل قليل، طائرات مسيرة يرجح أنها تابعة لـ”التحالف الدولي” قصفت اجتماعاً ضم قادة من هيئة تحرير الشام مع جهاديين آخرين في إحدى المزارع في قرية جكارة الحدودية مع تركيا بريف سلقين غرب إدلب، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

ورصد المرصد السوري، في 15 أكتوبر/تشرين الأول، استهداف طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة لـ”التحالف الدولي” سيارة نوع “سانتفيه”، على طريق بلدة عرب سعيد غربي مدينة إدلب، ما أدى إلى مقتل جهاديان من جنسية عربية وطفل كان برفقتهما، واحترقت الجثث بشكل شبه كامل.