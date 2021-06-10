15 قضوا وقتلوا في ظروف مختلفة وبمناطق متفرقة بسورية

عُثر على جثة شاب مقتولًا قرب بلدة الشيخ سعد بريف درعا الغربي، وذلك بعد اختطافه من قبل مجهولين، على الطريق الواصل بين بلدتي اليادودة والمزيريب غربي درعا.

ووثّق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصر من القوات الروسية متأثرًا بجراحه بعد إسعافه إلى مشفى ميداني في مدينة الدرباسية ضمن مناطق نفوذ قسد، وذلك جراء الانفجار الذي استهدف عربة عسكرية روسية بعد عبورهم قرية الأسدية الواقعة على الخط الفاصل بين مواقع قوات سوريا الديمقراطية والنظام، ومواقع القوات التركية والفصائل الموالية لها، في ريف أبو رأسين الشمالي ضمن محافظة الحسكة.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصرين من قوات النظام جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” وذلك أثناء عمليات التمشيط التي تقوم بها قوات النظام والميليشيات الموالية لها بحثًا عن خلايا التنظيم في بادية الرصافة جنوب غربي الرقة.

ووثق المرصد السوري 11 قتيلاً من الجنسية السورية من قوات النظام وقوات الدفاع الوطني، بينهم ضابط برتبة عقيد، قتلوا في الاستهدافات الإسرائيلية على مركز للبحوث العلمية في منطقة خربة التينة ومواقع ونقاط عسكرية أخرى في المنطقة.