150 مليون يورو.. من بروكسل للاجئين السوريين بتركيا

كشف الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، عن أنه بصدد تخصيص 150 مليون يورو إضافية لبرنامج دعم اللاجئين السوريين في تركيا، وذكر المجلس الأوروبي عبر بيان له، إن “ممثلي الدول الأعضاء وافقوا على تقديم دعم إنساني إضافي للسوريين في تركيا من خلال تعديل ميزانية الاتحاد لعام 2021”.

وأردف أنه “سيتم تحويل تمويل إضافي بقيمة 149.6 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي لدعم اللاجئين في تركيا، التي تستضيف نحو 3.7 ملايين سوري على أراضيها”، لافتاً إلى أن “المورد المذكور سيمول بطاقات الهلال الأحمر الموزعة على اللاجئين في تركيا ضمن إطار “برنامج الانسجام الاجتماعي” (صوي)”.

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مضيفاً أن “البرنامج يحول مبالغ نقدية من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الإيجار والمواصلات والغذاء والدواء والفواتير لـ1.8 مليون لاجئ في تركيا”، مشيراً كذلك إلى أن “برنامج الانسجام الاجتماعي يعد أكبر برنامج مساعدات إنسانية في تاريخ الاتحاد الأوروبي”.

ورغم ذلك تتفاقم خشية اللاجئين السوريين في تركيا يوماً بعد يوم، لاسيما أن الشعور المناهض للمهاجرين في البلاد يدنو حالياً من نقطة الغليان، وتزيده المخاوف الاقتصادية، إذ تضاعف معدل البطالة وتزايدت أسعار الأغذية والمساكن، بينما ألقى العديد من الأتراك تفاقم تلك المشكلات على اللاجئين، إلى أن أضحى العديد من الأتراك يفرغون شعورهم بالإحباط على قرابة خمسة ملايين أجنبي في بلدهم، لاسيما 3.7 مليون سوري هربوا من الحرب ببلدهم.

وعاشت مجموعة مناطق تركية اعتداءات استهدفت لاجئين سوريين في الفترة الأخيرة، لاسيما العاصمة أنقرة التي شهدت في أغسطس الماضي، عمليات عنف وتكسير طالت مجموعة متاجر ومنازل تابعة لسوريين ردا على واقعة طعن قتل فيها مراهق تركي.

المصدر: ليفانت نيوز