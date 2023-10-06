16 غارة جوية روسية تستهدف منازل المدنيين في ريف جسر الشغور وتمركزات الفصائل في سهل الغاب

شنت طائرات حربية روسية غارات جوية بالصواريخ الفراغية على كفريدين وحلوز قرب خطوط التماس مع قوات النظام، ومحيط بداما بريف إدلب الغربي، مما أدى إلى إصابة 14 من المواطنين بينهم سيدة في بداما.

وبلغ عدد الغارات الجوية الروسية 16 غارة منذ صباح اليوم، تركزت على ريف جسر الشغور، وهي: 4 على بداما، 5 على قرية حلوز، 1 غارة على جفتلك حج حمود، 2 غارة على الزعينية، بالإضافة إلى 4 غارات على القرقور بسهل الغاب.

وبالتوازي مع ذلك، شهدت المنطقة حركة نزوح كبيرة للمدنيين من مدينة جسر الشغور وجفتلك حاج حمود وبعض المناطق في جبل الزاوية، متجهين إلى المناطق الأكثر أمنا، والأراضي الزراعية نتيجة التصعيد العسكري المكثف من قبل قوات النظام والطيران الحربي الروسي.

ووثق المرصد السوري استشهاد طفل وإصابة آخرين في قرية جفتلك حاج حمود، وإصابة طفلة في قرية الشخيب.