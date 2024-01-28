16قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في28 كانون الثاني

16قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في28 كانون الثاني

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان

فارق طفل حياته متاثراً بإصابته، نتيجة مشاجرة تطورت لاقتتال مسلّح بين عائلتي “الوهيبي” و”البكر” في مدينة الميادين شرقي دير الزور.

استشهد طفلان نتيجة قصف بري نفذته قوات النظام البرية على أطراف بلدة معارة النعسان بريف إدلب.

قتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص سرايا القنص التابعة لهيئة تحرير الشام على محور ميزناز بريف حلب الغربي

قتل 3 عناصر من الفصائل المحلية نتيجة الاشتباكات المسلحة العنيفة في مدينة نوى بريف درعا الغربي، بين الفصائل المحلية ومجموعة متهمة بتبعيتها لتنظيم”الدولة الإسلامية”.

قتل 8 بينهم قيادي بارز من المتهمين بتبعيتهم لتنظيم “الدولة الإسلامية”، في اشتباكات مع الفصائل المحلية في مدينة نوى بريف درعا الغربي.

عثر على جثة طفل، بعد فقدانه عدة أيام، مقتول في ظرف غامض، وملقاة جثته داخل بئر في فناء منزل بحي الكورنيش في مدينة القامشلي شمال الحسكة.