16 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في شمال غرب سورية.. وارتفاع عدد الحالات فيها إلى 131

سجلت السلطات الصحية، اليوم، 16 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، من بينهم 12 إصابة في ريف حلب الخاضع لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا، و 4 حالات في إدلب ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام.

كما ارتفعت حالات الشفاء في شمال غرب سورية إلى 80 حالة.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى اليوم ارتفع إلى 131 وهم: طبيبان كانا يقيمان في تركيا، و53 شخصا بينهم كوادر طبية في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام في إدلب وأجزاء من حلب وحماة واللاذقية، و76 مصابا في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب.

وكان المرصد السوري وثق، في آب الفائت، أول حالة وفاة لامرأة مسنة تحمل فيروس “كورونا” في بلدة الدانا بريف إدلب، وتوفيت حالة أخرى في بلدة صوران بريف حلب الشمالي خلال الشهر ذاته.