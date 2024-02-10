16 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 10 شباط

16 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 10 شباط

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان

قتل 5 عناصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، إثر محاولته الهجوم والتسلل لنقطة عسكرية لمليشيات المرتبطة بإيران والنظام بمحيط حقل أراك للغاز شمال شرقي مدينة تدمر.

قتل 5 مسلحين 2 منهم من المتعاملين المتعاونين مع الحرس الثوري الإيراني و 3 من الدفاع الوطني، جراء اندلاع اشتباكات مسلحة بين الطرفين، في قرية الهري بريف البوكمال بريف دير الزور الشرقي، بسبب خلاف قديم.

استشهد طفل جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، في مدينة الطبقة بريف الرقة.

قتل 3 أشخاص مجهولي الهوية من جنسيات غير سورية، جراء الاستهداف الجوي الإسرائيلي لمبنى ضمن قرى الأسد قرب منطقة الديماس غربي العاصمة السورية دمشق.

قتل عنصر من قوات النظام بقصف مدفعي نفذته فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على تلال كبانة بريف اللاذقية الشمالي.

قتل رجل أربعيني يعمل حارس منشأة بالرصاص المباشر على يد لصوص، في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، أثناء محاولتهم السرقة.