16 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 7 آذار

16 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 7 آذار

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

استشهد شابان من أهالي قرية فافين في ريف حلب الشمالي، إثر انفجار مجهول ضمن محل لتصليح الأدوات الكهربائية.

قتل شاب جراء القصف بطائرات انتحارية “درون” تابعة لقوات النظام اليوم استهدف محيط مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي.

قتل عنصر من هيئة تحرير الشام جراء القصف بطائرات انتحارية “درون” تابعة لقوات النظام استهدف محور الفوج 111 عند الأطراف الشرقية لمدينة دارة عزة بريف حلب الغربي.

استشهد مواطن، إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب في منطقة المنصورة غرب حلب.

توفيت طفلة ، نتيجة طلق ناري خرج عن طريق الخطأ أثناء عبثها بمسدس والدها في قرية “أبو الزندين” غربي مدينة الباب شرق حلب.

قتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص هيئة تحرير الشام على محور الرويحة بريف إدلب الجنوبي.

قتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص هيئة تحرير الشام على محور جبل الزاوية إدلب الجنوبي.

قتل مواطن يعمل بتجارة المواشي، برصاص مسلحين مجهولين، أطلقوا النار عليه وسلبوا منه مبلغ من المال قرب مخيم الكمونة شمالي إدلب.

قتل 7 عناصر من قوات الدفاع الوطني، في كمين لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، بمنطقة تل سلمة في محيط دويزين بريف حماة الشرقي قرب الحدود الإدارية مع محافظة ريف حمص.