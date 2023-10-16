16 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 16 تشرين الأول

16 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 16 تشرين الأول

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

قتل 3 عناصر من فصيل “فيلق الشام” بصاروخ موجه على محور برج القاص بناحية شيراوا، بالتوازي مع عملية تسلل نفذتها قوات تحرير عفرين.

فارق 7 عسكريين حياتهم متأثرين بجراحهم التي أصيبوا بها جراء تفجير حفل تخريج ضباط في الكلية الحربية بحمص في 5 تشرين الأول.

استشهد مواطن، متأثراً بجراح التي أصيب بها في 14 تشرين الأول، نتيجة قصف جوي نفذته الطائرات الروسية، استهدف منطقة جبل الأربعين في ريف إدلب.

قتل شاب برصاص مجموعة من اللصوص خلال اشتباك مسلح معهم أثناء محاولة سرقة مزرعة يعمل بها كحارس في مدينة طفس بريف درعا.

قتل 3 عناصر من قوات النظام إثر استهداف سيارة إطعام عسكرية، بصاروخ مضاد للدروع من قبل فصائل الجبهة الوطنية للتحرير على محور السلوم في ريف حلب الغربي.

قتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية إثر هجوم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة نفذه عناصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في بلدة جزرة البوحميد بريف ديرالزور الغربي.