17 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 9 تشرين الثاني

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

قتل مواطن جراء استهدافه بالرصاص بشكل مباشر من قبل مسلحين مجهولين أمام منزله في بلدة صبيخان بريف دير الزور الشرقي.

قتل متعاون مع شعبة المخابرات العسكرية، بإطلاق نار أمام منزله ، من قبل مسلحين مجهولين، في مدينة يبرود بريف دمشق.

قتل 3 من ميليشيا موالية لإيران في هجوم نفذه عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، على مواقع وتمركزات تابعة لميليشيا لواء القدس الفلسطيني وميلشيا فاطميون الأفغانية في شرقي مدينة تدمر وصولا إلى مدينة السخنة بريف حمص.

قتل 9 أشخاص بينهم 3 سوريين على الأقل من العاملين مع الإيرانيين، جراء غارات جوية نفذها الطيران الحربي الأميركي على مقرات عسكرية ومستودع أسلحة في شارع بور سعيد جانب الفرن الآلي بمدينة دير الزور.

عثر أهالي على جثة مواطن قرب مقبرة، أعدم ميدانيا، بعد يومين من اختطافه من قبل مسلحين مجهولين، على الطريق الواصل بين بلدتي الشيخ سعد – عدوان في ريف درعا الغربي.

فارق عنصر من قوات النظام حياته، متأثرا بجروحه التي أصيب بها، نتيجة هجوم للتنظيم على مواقع لقوات النظام والدفاع الوطني في البادية السورية بين السخنة والرصافة.

استشهد شخص من أبناء منطقة رتيان التابعة لجبل سمعان بريف حلب الغربي، تحت وطأة التعذيب، في سجن صيدنايا سيء الصيت، بعد اعتقاله 10 سنوات.