17 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 5 شباط

17 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 5 شباط

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

قتل عنصر من لواء فاطميون من جنسية غير سورية، إثر عملية تسلل نفذه “التنظيم” على نقاط تتمركز ضمنها ميليشيا “لواء فاطميون” الأفغاني، في محيط حقل أراك للغاز شمال شرقي مدينة تدمر بريف حمص.

كما قتل 3 عناصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية.

قتل 7 من قوات المهام الخاصة “الكوماندوس” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية الذين يتواجدون مع القوات الأمريكية في قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي.

استشهد مواطن إثر محاولة خلايا “التنظيم” اغتيال قيادي في قوى الأمن الداخلي “الأسايش” في قرية الحصان بريف دير الزور الغربي.

اغتال مسلحون مجهولون رجل أعمال بعد اختطافه من بين مجموعة أشخاص في مزرعة ، حيث عثر على جثته صباح اليوم، مقتولاً ذبحاً في منطقة المشكونة على طريق سحل – يبرود بريف دمشق.

استشهد شاب وهو طالب جامعي في كلية الهندسة الزراعية، من أبناء بلدة قلعة المضيق بريف حماة الغربي، تحت وطأة التعذيب داخل معتقلات قوات النظام في مدينة حمص.

أقدم مواطن على قتل شقيقه بواسطة أداة زراعية “مثقل” عدة ضربات على رأسه بسبب خلافات مالية بينهما، مما أدى لوفاته على الفور، في قرية القمصية بريف طرطوس.

قتل عنصر من قوات النظام نتيجة استهداف القوات التركية، بالمدفعية الثقيلة، نقطة يتحصن ضمنها العناصر على محور قرية زيوان في ريف حلب الشمالي.

قتل عنصر من قوات النظام، إثر استهدافه من قبل عناصر هيئة تحرير الشام على محور نخشبا بريف اللاذقية الشمالي.