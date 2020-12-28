17 قتيلاً وأسيراً في صفوف الفصائل الموالية لتركيا خلال عمليات التسلل إلى مواقع “قسد” في ريف عين عيسى 

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مزيداً من الخسائر البشرية في صفوف الفصائل الموالية لتركيا خلال محاولة التسلل إلى مواقع “قسد” بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين، حيث قتل 4 عناصر وأسر 7 آخرين، على محور قرية معلق بريف عين عيسى شمالي الرقة.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الفصائل الموالية لتركيا خلال الساعات الفائتة إلى 10 عناصر.

وكان المرصد السوري وثق، مقتل 4 عناصر في صفوف قوات سوريا الديقمراطية وإصابة 7 عناصر آخرين، جراء القصف التركي والاشتباكات مع الفصائل الموالية لأنقرة على جبهات جهبل والمشرفة وصيدا ومعلق بعد منتصف الليل، بينما قتل 6 مقاتلين من الفصائل بالاشتباكات ذاتها، وكان المرصد رصد بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، هجوماً جديداً للفصائل الموالية لأنقرة على محاور بريف عين عيسى شمالي الرقة، حيث دارت اشتباكات عنيفة بينها وبين قوات سوريا الديمقراطية على محوري صيدا و معلق، في محاولة من الفصائل بإسناد صاروخي تركي للوصول إلى طريق الحسكة – حلب الدولي وقطعه، وسط معلومات مؤكدة عن سقوط خسائر بشرية في صفوف الطرفين، يذكر أن قسد تمكنت من صد الهجوم قبيل الفجر.

ونشر المرصد السوري قبل ساعات، أن بلدة عين عيسى الواقعة في ريف الرقة الشمالي تتسيد المشهد في الوقت الحالي، في ظل التصعيد التركي الكبير منذ بدايات شهر تشرين الثاني الفائت، في محاولة لقطع طريق الحسكة – حلب الدولي، ويتزامن ذلك مع مفاوضات مستمرة بين الجانب الروسي وقوات سوريا الديمقراطية حول تسليم البلدة لقوات النظام، لمنع التقدم التركي، حيث تضاربت الأنباء حول طبيعة الاتفاق، فيما إذا كانت قسد ستنسحب شكلياً من المنطقة أو ستنسحب بشكل فعلي، وقالت مصادر المرصد السوري أنه من الصعب أن تنسحب قسد بهذه البساطة لاسيما من عين عيسى التي تملك أهمية استراتيجية بارزة ومركز ثقل كبير جداً لقسد.