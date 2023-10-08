18 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 8 تشرين الأول

18 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 8 تشرين الأول

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق

عثر أهالي على جثة رجل في العقد الثاني من العمر ينحدر من قرية متنين بريف حماة، تم إلقاءها في حفرة كفرعميم بريف حماة الغربي.

استشهاد طفل من أهالي مدينة ديرالزور إثر القصف الذي حي الجامعة بمدينة إدلب.

استشهاد مواطن كان يقوم بعملية إسعاف الجرحى، متأثرا بجراحه التي أصيب بها بقصف قوات النظام حي الجامعة بمدينة إدلب

قتل عنصر من قوات النظام في عملية نوعية لفصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” استهدفت نقطة عسكرية لقوات النظام على محور الفطاطرة جنوبي إدلب.

استشهد مواطن يعمل موظفا في مديرية التربية بمدينة دير الزور تحت وطأة التعذيب في سجن لنظام، بعد أن اعتقلته الأجهزة الأمنية قرابة الأسبوع.

استشهدت مواطنتان في قصف صاروخي لقوات النظام، على أحياء سكنية وسط مدينة إدلب

استشهد طفلان وأصيب عدد من المدنيين بجراح، في قصف صاروخي لقوات النظام على مخيم حي الجامعة وسط مدينة إدلب.

قتل 6 أشخاص بينهم 2 مدنيين متأثرين بجراحهم جراء الانفجار الذي ضرب حفل تخرج الضباط في محافظة حمص.

قتل ضابط صف برتبة “مساعد أول” بقوات النظام، إثر استهدافه بالرصاص المباشر، من قبل مسلحين مجهولين، في بلدة محجة شمالي درعا.

فارق مدني حياته متأثرا بإصابته، نتيجة قصف صاروخي نفذته قوات النظام، على الأحياء السكنية في قرية مجدليا في ريف إدلب الجنوبي

قتل شاب إثر مشاجرة مع آخر، بسبب خلاف على حدود قطعة أرض، في قرية بسامس بجبل الزاوية جنوب إدلب