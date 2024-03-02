18 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 2 آذار

18 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 2 آذار

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

استشهد شخصان بالرصاص، نتيجة اندلاع اشتباكات عنيفة بين خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ومليشيا الدفاع الوطني في منطقة جب الجراح في بادية حمص.

فارق مواطن حياته، إثر تعرضه للاعتداء الهجمي بأداة حادة من قبل مسلحين موالين لفصيل لواء الشمال”،ما بين قريتي كوباكه وجيه بريف عفرين.

قتلت مواطنتان في مشاجرة جرت بين عائلتين، تطورت إلى استخدام السلاح وإطلاق النار بشكل عشوائي، في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي.

قتل عنصر من قوات النظام جرّاء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون تزامنا مع مرور سيارة عسكرية على طريق بلدة كويا المنشية بريف درعا الغربي.

قتل عنصر ضمن هيئة “تحرير الشام” وآخر من قوات النظام، في عملية انغماسية نفذتها “الهيئة”، على محور نحشبا في منطقة جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

عثر أهالي على شاب من أبناء بلدة السيال بريف البوكمال شرقي دير الزور مقتول بعيارات نارية في بادية السكرية بريف البوكمال بعد اختطافه من قبل مجهولين طلبا للفدية.

قتل عنصر من خلايا “التنظيم” على يد قوات قسد بعد ملاحقته نتيجة هجومه على مركز الجريمة المنظمة التابع لقوى الأمن الداخلي “الأسايش”، في بلدة الجزرة في ريف ديرالزور الغربي.

قتل 3 عناصر من ميليشيا “الدفاع الوطني”جراء انفجار لغم أرضي زرعه تنظيم “الدولة الإسلامية”، أثناء بحثهم عن الكمأة في بادية التبني بريف دير الزور الغربي.

عثر أهالي على مواطن مسن مقتول بعيارات نارية من قبل مجهولين أثناء ذهابه إلى المسجد في بلدة صلوة شمال غربي إدلب.

استشهد طفل جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الشركة بريف الرقة الشمالي.

قتل عنصر من قوات النظام قنصا برصاص “جيش النصر” على أحد محاور سهل الغاب.

قتل رجل وسيدة في اشتباكات بين عائلتين إثر مشاجرة تطورت، في قرية الحداجة جنوب الحسكة.