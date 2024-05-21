18 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في21 أيار

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان

قُتل عنصر من قوات النظام إثر هجوم شنته فصائل “الجيش الوطني” على نقطة عسكرية في قرية الدندنية في ريف منبج الشرقي بحلب.

قُتل عنصر من مجلس منبج العسكري إثر هجوم شنته فصائل الجيش الوطني على نقطة عسكرية في قرية الدندنية في ريف منبج الشرقي بحلب.

عثر أهالي على جثة شاب من قرية جب البرازية شرقي مدينة قباسين بمدينة الباب شرقي حلب، مشنوقًا بحبل في ظل ظروف غامضة.

قُتل عنصران من المسلحين المحليين برصاص “قسد”، إثر محاولتهما التسلل إلى نقطة عسكرية لـ”قسد” في بلدة جديدة عكيدات بريف دير الزور الشرقي.

قتلت شابة على يد شقيقها نتيجة ضربه لها بأداة حادة على رأسها في مدينة هجين شرق دير الزور، دون معرفة أسباب ودوافع الجريمة.

قُتل عنصران من قوات النظام إثر استهداف خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” آلية عسكرية لقوات النظام في بادية بلدة الدوير شرق دير الزور.

قُتل 3 عناصر من الفرقة “25 مهام خاصة” التابعة لقوات النظام في بادية السخنة بريف حمص الشرقي إثر هجوم نفذته خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على موقع النظام.

قُتل عنصر من حزب الله اللبناني وآخر من الجنسية السورية، نتيجة استهداف إسرائيلي مباشر لمقر تابع لـ”حزب الله” اللبناني في مدينة القصير جنوب غرب حمص.

قُتل طفل يبلغ من العمر 14 عامًا من أبناء عشيرة “البوسرايا” بالرصاص المباشر نتيجة اشتباك مسلح مع أبناء عشيرة “الحليسات” في مدينة الرقة.

قُتل شاب طعنًا بأداة حادة (سكين) على يد شاب آخر في منطقة الكسوة بريف دمشق إثر مشاجرة اندلعت بينهما.

قُتل شاب برصاص مسلحين مجهولين أمام منزله في مدينة طفس في الريف الغربي من محافظة درعا.

قُتل شاب جراء إطلاق الرصاص المباشر من قبل مسلحين مجهولين أمام منزله في مدينة الحراك شرقي درعا.

قُتل شخص من بلدة القورية على يد آخر إثر خلاف تحول إلى مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص في مدينة الميادين شرق دير الزور.