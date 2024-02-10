19 قتيلا بينهم 11 من قوات النظام والميلشيات الموالية لها في 7 عمليات لـ”التنظيم” في البادية السورية

19 قتيلا بينهم 11 من قوات النظام والميلشيات الموالية لها في 7 عمليات لـ”التنظيم” في البادية السورية

يواصل تنظيم “الدولة الإسلامية” تنفيذ هجماته ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الموالية لها بمناطق متفرقة ضمن البادية السورية، ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، 7 عمليات لـ “التنظيم” منذ مطلع شباط الجاري، أسفرت عن مقتل وإصابة 19 قتيلا منهم 11 عنصرا من قوات النظام و2 من الميلشيات الموالية لإيران و 8 عناصر من خلايا ” التنظيم”.

وفيما يلي التوزع المناطقي لعمليات “التنظيم” في البادية السورية:

– عملية في الرقة أسفرت عن مقتل عنصرين من قوات النظام وإصابة 6 آخرون

– 6 عمليات في حمص أسفرت عن مقتل 9 من العسكريين بينهم عنصران من لواء فاطميون و8 من “التنظيم”

وفيما يلي يستعرض المرصد السوري التفاصيل:

–1 شباط، قتل عنصران من قوات النظام وأصيب 6 آخرون بجروح، نتيجة هجوم مباغت نفذه خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على مواقع تحصن العناصر بالقرب من قلعة الرصافة جنوب الرقة.

–2 شباط، نفذ تنظيم “الدولة الإسلامية” هجوما مسلحا على موقع عسكري تتمركز ضمنه قوات النظام ومسلحين موالين لإيران قرب المحطة الثالثة في بادية تدمر بريف حمص الشرقي، ودارت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة بين العناصر، قبل أن ينسحب عناصر التنظيم إلى عمق البادية السورية، مما أدى لوقوع 5 قتلى من المدافعين دون معرفة هويتهم.

–4 شباط، قتل عنصران من الفرقة 25 وأصيب اثنان آخران بجروح، نتيجة اشتباكات بين الفرقة 25 وقوات الدفاع الوطني من جهة، وعناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة أخرى، في بادية السخنة شرقي حمص.

– 5شباط، قتل 3 عناصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، بينما قتل عنصر من لواء فاطميون من جنسية غير سورية، في اشتباك اندلع بين الطرفين، إثر عملية تسلل نفذه “التنظيم” على نقاط تتمركز ضمنها ميليشيا “لواء فاطميون” الأفغاني الموالي لإيران، في محيط حقل أراك للغاز شمال شرقي مدينة تدمر بريف حمص.

– 5 شباط، شن مسلحون من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، يستقلون دراجات نارية، هجوماً مباغتاً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، على نقاط وتجمعات قوات النظام في باديتي تدمر والسخنة، شرقي حمص.

– 6 شباط، قتل عنصر من ميليشيا “لواء فاطميون” الأفغانية، وهو من جنسية غير سورية، في هجوم بتاريخ 5 شباط، لتنظيم “الدولة الإسلامية”، على مواقع ونقاط تتمركز ضمنها ميليشيا “لواء فاطميون” في محيط حقل أراك للغاز شمال شرقي تدمر، وحدوث اشتباك بين الطرفين.

وبذلك يرتفع عدد قتلى ضمن صفوف ميليشيا “لواء فاطميون” إلى 2 وهما من جنسية غير سورية، والعدد مرشح للارتفاع لوجود 5 إصابات يتلقون العلاج في المستشفى الوطني في تدمر.

– 10 شباط، قتل 5 عناصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، نتيجة اندلاع اشتباكات قوية دارت بين أفراد “التنظيم” من جهة، وبين الميليشيات الموالية للنظام وإيران من جهة أخرى، إثر محاولة الخلايا التسلل لإحدى النقاط العسكرية بمحيط حقل آراك للغاز شمال شرقي مدينة تدمر.

– 10 شباط، هاجمت خلايا “التنظيم” نقاط تابعة للدفاع الوطني والميليشيات العاملة مع إيران، بالقرب من بلدة الطيبة ضمن بادية حمص الشرقية، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين قبل انسحاب الخلايا إلى عمق البادية السورية.