19 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 22 كانون الثاني

19 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 22 كانون الثاني

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

قتل مواطن رميا بالرصاص المباشر من قبل أحد أقربائه، طلبا لثأر قديم، وذلك بمنطقة الصناعة في مدينة الرقة.

قتل 5 مسؤولين عسكريين من قوات سوريا الديمقراطية جراء انفجار سيارة عسكرية محملة بألغام متفجرة في إحدى النقاط العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، قرب سد الطبقة بريف الرقة الغربي.

قتل 6 أشخاص، في وادي العزيب بريف حماة الشرقي، خلال عملية اقتحام عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، قرية رسم اليتنة التابعة لناحية السعن بريف سلمية الشمالي الشرقي.

عثر أهالي على جثة رجل في العقد السادس من العمر مقتول بطلق ناري ويظهر على جسده آثار تعذيب، بجانب مدرسة التمريض الواقعة في مدينة السويداء.

قتل 5 عناصر من قوات النظام، إثر انفجار عبوة ناسفة تزامنا مع مرور سيارة عسكرية كانوا يستقلونها على الطريق الواصل بين مدينة الحارة وبلدة زمرين شمالي درعا.

عثر أهالي على جثة طفل مجهول، ملقاة على الأرض بين قريتي جول بستان وجوزات بريف الدرباسية شمال غرب محافظة الحسكة.