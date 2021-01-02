20 آلية تركية تدخل الأراضي السورية وتتوجه إلى النقاط العسكرية التركية في إدلب 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، دخول رتل عسكري تركي إلى الأراضي السورية من معبر كفرلوسين شمالي إدلب، ويتألف الرتل من 20 آلية تحمل معدات عسكرية ولوجستية، وتوجه إلى النقاط العسكرية التركية المنتشرة بريف إدلب.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 7815 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 11150 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.