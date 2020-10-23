20 آلية تركية تدخل منطقة إدلب.. وارتفاع عددها منذ وقف إطلاق النار إلى 7300

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول رتل عسكري للقوات التركية من كفرلوسين شمال إدلب إلى منطقة “بوتين-أردوغان”.

ويتألف الرتل من نحو 20 آلية تحمل معدات عسكرية ولوجستية، حيث اتجهت نحو مناطق ريف إدلب الجنوبي.

وكانت قوات تركية انتشرت، ظهر اليوم، قرب بلدة بداما غربي إدلب، على طريق حلب-اللاذقية “m4″، تمهيداً لتمركزها هناك.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 7300 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 10635 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.