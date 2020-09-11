20 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في شمال غرب سورية.. وارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 86 

سجلت السلطات الصحية، اليوم، 20 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في شمال غرب سورية، 7 إصابات في الباب و7 في جرابلس واثنتان في إعزاز و4 إصابات في محافظة إدلب.

كما ارتفع عدد حالات الشفاء الكلي إلى 86 حالة.

وسجلت مدينة سلقين في ريف إدلب، اليوم، أول حالة إصابة بفيروس “كورونا”.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى اليوم ارتفع إلى 190 وهم: طبيبان كانا يقيمان في تركيا، و 65 شخصا بينهم كوادر طبية في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام في إدلب وأجزاء من حلب وحماة واللاذقية، و 123 مصابا في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب.

وكان المرصد السوري وثق، في آب الفائت، أول حالة وفاة لامرأة مسنة تحمل فيروس “كورونا” في بلدة الدانا بريف إدلب، وتوفيت حالة أخرى في بلدة صوران بريف حلب الشمالي خلال الشهر ذاته.

ووثق المرصد السوري وفاة طبيب، كان مصابا بفيروس “كورونا”، في ريف حلب الشمالي الخاضع لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا.