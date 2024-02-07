21 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 7 شباط

21 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 7 شباط

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

عثر أهالي على جثة شاب ينحدر من بلدة تسيل بريف درعا الغربي، مقتول عند الطريق الذي يصل بين تل الجابية – جاسم بريف درعا.

قتل 4 عناصر من قوات النظام، في هجوم من قبل مسلحين مجهولين على الأوتوستراد الدولي دمشق- درعا بالقرب من أم المياذن بريف درعا الشرقي.

قتل 3 مهربين مرتبطين بحزب الله “اللبناني”، إثر اندلاع اشتباكات عنيفة بين الحرس الحدود الأردني ومجموعة من المهربين في المنطقة الشرقية المتاخمة للحدود السورية في ريف السويداء.

عثر أهالي على شاب مقتول من قبل مجهولين، بظروف غامضة، في حي المازرلية بمدينة منبج شرقي حلب.

قتل 11 شخصا هم:7 مدنيين و2 من حزب الله، وشخص سوري من العاملين مع حزب الله، وآخر من المسلحين الموالين لإيران من جنسية غير سورية، نتيجة القصف الإسرائيلي، استهدف مبنى طابقي، ومنطقة المزرعة بالقرب من مصفاة حمص.

قتل عنصر من قوى الأمن الداخلي “الأسايش”، بالقرب من تل البيعة شرقي مدينة الرقة، جراء استهداف خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” لنقطة تفتيش “المقبرة”.