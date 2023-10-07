22 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 7 تشرين الاول

22 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 7 تشرين الاول

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

قتل ضابط وجندي تركيين إثر استهداف قوات سوريا الديمقراطية لقاعدة عسكرية تركية في صيدا شمال غربي عين عيسى بريف الرقة، وقاعدة في جنوب رأس العين بريف الحسكة الشمالي.

أقدمت طفلة 14 عاما على قتل والدها بسلاح أبيض، إثر خلافات ومشاجرات فيما بينهما، بمنزلهما في حي عين اللوزة بمدينة حماة.

استشهد مدني بقصف صاروخي لقوات النظام استهدف مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي.

استشهد طفلان جراء استهداف قوات النظام سوق ومنازل وسط مدينة إدلب بالصواريخ.

استشهد طفلان من أبناء كفرلاته، نتيجة قصف مدفعي على مدينة أريحا بريف إدلب.

استشهد مواطن نتيجة تجدد قصف قوات النظام الأحياء السكنية في بلدة ترمانين.

عثر أهالي على جثة موظف مدني مقتول بعيار ناري نافذ في الفم، ملقا أمام منزله في بلدة الحوايج بريف ‎ديرالزور الشرقي.

استشهد رجل متأثرا بجراحه في مدينة إدلب بقصف قوات النظام مدينة إدلب براجمات الصواريخ.

استشهاد طفل وإصابة آخر بانفجار لغم من مخلفات الحرب بريف دير الزور.

استشهد طفل إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب بالقرب من نهر الفرات أثناء لعبهم قرب بلدة الطيانة بريف دير الزور الشرقي.

استشهدت امرأة، نتيجة، تعرض منزلها للقصف، في قرية الخالدية بريف عين عيسى.

استشهد مواطنين اثنين قرية الرويمية بريف اللاذقية جراء قصف صاروخي نفذته هيئة تحرير الشام على القرية.

استشهد مدني إثر قصف مدفعي مكثف ، نفذته قوات النظام، على مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي.

فارق مدني الحياة ، متأثراً بإصابته، التي أصيب بها في قصف مدفعي سابق لقوات النظام على المدينة.

استشهدت سيدة وطفلة نتيجة قصف قوات النظام بالمدفعية الثقيلة، على بلدة إحسم، في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

استشهد رجل مسن جراء قصف قوات النظام مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي بقذائف الفوسفور المحرمة دولياً.

قتل عنصر يعمل لصالح المخابرات العسكرية إثر استهدافه من قبل مسلحين مجهولين بالرصاص بشكل مباشر في مدينة داعل بريف درعا.